民進黨：是否承認九二共識和台灣經濟表現無關

2018-12-26 17:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕中共中央台辦宣稱，「九二共識」與台灣發展經濟、改善民生息息相關。民進黨發言人林琮盛表示，根據統計數據顯示，承認「九二共識」的馬政府，其八年執政的經濟成長率為2.8％，不僅遠低於陳水扁政府的4.8％、蔡英文政府的近3％，更遠低於當時全球的平均3.3％。

林琮盛表示，中共更直接把國民黨所提的「九二共識，一中各表」列為官方禁語；民進黨反問，國共兩黨大張旗鼓的「九二共識」，最後竟然換來經濟落後指標和打臉國民黨？

林琮盛強調，數據會說話，承認「九二共識」與否，和台灣經濟發展的表現無關，反而，以「一個中國為原則的九二共識」，就如同吸食嗎啡一樣，只會為台灣帶來短期興奮效果，最終卻導致國家生存發展的長期傷害。

林琮盛也指出，非洲豬瘟的病毒無法分辨「九二共識」，中國的豬瘟疫情確實已瀕臨失控階段，北京當局卻仍以政治理由，中斷兩岸官方的通報機制，如何落實「以人民為中心」的理念？

林琮盛呼籲中國，以蒼生為念，儘速循兩岸協議機制，進行疫情通報。

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