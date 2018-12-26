遭告發瀆職、圖利 葉俊榮稱「在對的時間作對的事情」

2018-12-26 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕前教育部長葉俊榮日前臨時宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長後，向行政院長賴清德請辭獲准。律師林憲同接著以葉俊榮涉違反貪污治罪條例之瀆職、圖利及刑法使公務員登載不實等罪，向地檢署告發。對此，葉俊榮今（26）日表示，「我在對的時間作對的事情。」

教育部今日為葉俊榮舉行感恩惜別茶會，綜合媒體報導，有媒體問及葉今遭告發瀆職及圖利有何看法？葉俊榮堅定重申「我在對的時間做對的事情」，也非常感謝各界及朋友們在這段期間給他許多的支撐。

葉俊榮強調，會趁惜別茶會時跟教育部同仁講，未來的日子裡，「只要我能做的，都會繼續給予支撐。」至於卸任後，葉俊榮規劃會先回到「家庭」，笑說「自己的田園將蕪，都要好好照顧一下。」待準備好後，「再來迎接經過這樣非常密集、密切對台灣社會的體會。」他透露，接下來會利用這段時間整理，在未來和台灣社會分享這段實際參與期間的體會。

律師林憲同今日提出質疑，葉俊榮明知台大校長遴選程序有包括遴選委員蔡明興違背迴避義務等程序性重大瑕疵，教育部先前已不予核聘，葉俊榮卻前後矛盾同意聘任，為此向台北地檢署告發葉俊榮、管中閔、蔡明興等3人，涉違反貪污治罪條例之瀆職、圖利及刑法使公務員登載不實等罪。

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