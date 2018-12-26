旅遊人次、觀光外匯指標全衰退 觀光局預算遭砍1億元

2018-12-26 16:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立法院交通委員會今天審理交通部觀光局108年度觀光發展基金預算案，立委質疑觀光局自去年起開始推動的「Tourism2020-台灣永續觀光展方案」，明年度編列57億494萬元，但去年度包括國人國內旅遊人次、觀光外匯收入和國人國內旅遊收入執行率都倒退嚕，今年度的預算截至7月底執行率也只有19.64％，且最後委員會決議刪減1億元。

立委李昆澤、鄭寶清、陳歐珀等人提案指出，觀光局觀光發展基金108年度「Tourism2020-台灣永續觀光展方案」預算編列57億949萬元，目標為促進觀光優質發展，開拓多元市場、活絡國民旅遊，但依觀光局資料顯示，107年度執行預算不佳，108年的預算卻編得比107年增加57.09億元，要求刪減相關預算。而按去年度資料顯示，「Tourism2020-台灣永續觀光展方案」績效指標如國人國內旅遊人次、觀光外匯收入和國人國內旅遊收入都較預期目標衰退2~6％。

立委李昆澤說，觀光局近日辦的全台經典小鎮票選活動宣傳只透過網路，不夠多元，網路1天只有3658人投票，而且這些觀光小鎮都是既有高知名度的小鎮，如瑞芳、美濃，就既有小鎮做包裝行銷，收割既有的觀光財，完全了無新意。

觀光局長周永暉說，這次增加的預算主要是在重要國家風景區增加9.8億預算，其中7億元希望能整備各地方觀光景點，新南向觀光宣傳也增加2.6億，關鍵人才培訓計畫9400萬元；希望能透過國際行銷國內品牌，觀光局這次也對小鎮旅遊新的旅遊商品期待很高，並預計舉辦小鎮漫遊記者會，邀請獲選30鄉鎮長一起參加。

立委葉宜津也說，撒錢補助是最容易的方法，皆大歡喜，地方也會拍手叫好，但站在觀光局的高度不能只給錢，地方努力宣傳會有侷限，需要觀光局大力協助，問觀光局到底要怎麼協助地方「推廣觀光」？周永暉接著說，會讓各小鎮互相PK的方式，但話還沒說完，葉宜津就回說，「自己人PK有什麼意思，是要你推向國際，你要怎麼做？」

周永暉說，會針對各國際市場分別行銷，希望城市和城市對接，針對知名度不足的小鎮，例如田尾屬於破碎式旅遊，應讓不同景點串連，像鳳林前面的公園，可以做更好的光華號車廂，就應該讓管理處來提升。

召委陳明文認為觀光局每年都編列這麼多預算，沒有一年花完，還越編越多，堅持要刪減2億元預算，但周永暉仍希望不要刪減，最後從該案刪減1億元，改為「Tourism2020-台灣永續觀光展方案」57億949萬元和勞務成本29億5000元共刪減1億元，觀光局可在自行做科目調整。

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