糗了！韓國瑜「總統級」就職典禮 國旗竟「格式錯誤」

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜就職典禮耗資數百萬，打造「總統級」規格，不過卻有網友指出，韓國瑜就職典禮上舞台背板上的國旗「格式錯誤」，不滿表示「這麼受到關注的就職典禮，結果後面的國旗居然是錯誤的」。
臉書粉絲專頁「解讀國軍軍事新聞」指出，韓國瑜在昨天（25日）的就職典禮中，背景所設置的國旗「格式是錯誤的」，因國旗「國徽子午線沒有垂直」，白日的光芒尖端沒有在垂直水平軸上，不符合《中華民國國徽國旗法》規定，網友也指出，雖此事無關軍事，「但是用錯誤的國旗卻是踩到底線」！
對此，網友也紛紛留言表示「一個國家連國旗的樣板都不統一，還搞屁啊」、「那個太陽光芒是他X的歪的」、「中國貨？」、「花了那麼多錢的就職典禮，感覺白花了」、「現在外面做國旗的都很隨便」。
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韓國瑜（右）就職典禮，舞台背板上的國旗被指出「格式錯誤」，國徽的光芒子午線沒有垂直。昨為卸任的代理市長許立明，中為監交人、行政院政務委員鄧振中。（資料照，記者張忠義攝）
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國徽的正確畫法，國徽子午線應垂直，讓光芒尖端處在垂直水平軸上。（擷取自內政部網頁）
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