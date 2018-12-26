遭陳思宇父親批競選看板 何志偉替支持者不捨一度哽咽

2018-12-26 15:32

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」陳思宇父親、議員陳建銘今發臉書批民進黨參選人何志偉，指其競選看板沿用了他的選舉口號，又故意設在他競選總部旁。何受訪說，這面看板是一位大韓航空罹難家屬相挺設置，因自己曾替該民眾追回被詐騙的理賠金，何一度哽咽語塞，直言「他心甘情願被攻擊，當打到選民的心，這就不可原諒」。

陳建銘今天上午於臉書貼文，放上一張他和何志偉看板同框的照片，貼文開頭直言「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦」，並暗酸何志偉，在議員選舉時就故意把嫂子（指民進黨議員鍾佩玲）的看板做在他總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧，又酸說把他的選舉口號當作自己的競選口號，有點創意好嗎？

何志偉今天中午與陳思宇中午參加網路直播節目，兩人首度同台。會後何被問到看板一事，他表示，這是一位支持者把自己招牌撤下來，換上他的選舉看板。

何志偉說，自己與選民的故事，外人不了解，不曉得其中有「洋蔥」；他說，提供該看板位置的支持者，父親在大韓空難離世，母親獲得的保險理賠金，不料卻被詐騙，後來自己協助幫忙把錢討回來。

何表示，他很多看板都是支持者免費提供懸掛，他曾經幫助過、協助過的選民，現在大力相挺他，接著語氣家中的說「我心甘情願被攻擊，當打到選民的心，這就不可原諒」。

至於被指抄襲選舉口號一事，何說，應該點出哪裡一樣、哪裡不一樣，台灣已經四面環海，不需要這麼多口水，他的競選口號就是拚經濟、好生活，這應該是台灣大家希望去做的事。

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