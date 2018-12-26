搶兩岸話語權 吳敦義邀藍營縣市首長便當會

2018-12-26 15:15

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，國民黨發言人洪孟楷會後轉述，國民黨主席吳敦義將於明年1月9日邀請國民黨15位縣市長列席中常會，並在中常會前與縣市首長召開兩岸城市交流相關事項便當會，做相關事項研討。

洪孟楷會後轉述，國民黨組發會在中常會上報告今年縣市議會正副議長選舉結果，與上屆相比，都有所成長﹔吳敦義也在會前對中常委發表談話，感謝所有中常委們讓15縣市能勝選、順利就職，在縣市黨部規劃及所有黨籍議員同志團結下，在正副議長選舉也都有光榮的勝利。

吳敦義在中常會上說，過去一年來，國民黨的支持度也從20多%上升到30多%，民進黨則從30多%下降到20多%﹔這一年多的成長要感謝所有黨籍同志的努力，要請大家繼續為國民黨加油。

吳敦義也表示，寒冬將至，國民黨要多做所謂「寒冬送暖」，他請各縣市首長、縣市議會多關照養老院、育幼院等社會弱勢族群，洪孟楷也轉述，吳敦義在會中背誦「禮運大同篇」，強調那是國民黨上下一心一徳要去實現的目標。

吳敦義隨後趕赴海基會前董事長江丙坤覆旗儀式，由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持常會，曾在中常會指出，明年1月9日的中常會會第一次正式邀請15位黨籍縣市長列席中常會。

洪孟楷轉述，曾永權表示，1月9日當天中午也會在中央黨部3樓會議室，以便當會的形式與15位黨籍縣市首長召開兩岸城市交流相關事項會議。

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