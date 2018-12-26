正副議長選舉 民進黨13人跑票將開除黨籍

2018-12-26 15:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕全國各縣市議會昨天進行正副議長選舉，此次正副議長選舉為首次記名投票，民進黨統計，黨內共13名縣市議員於正、副議長選舉跑票。民進黨中常會今通過將涉及違紀行為的議員移送中央評議委員會議處。民進黨中執會12日

已決議，若未依照規定投票，跑票即開除黨籍。

全國正副議長選舉，台南市議會佔多數的民進黨全盤皆輸。未獲民進黨提名的副議長郭信良，選前在議會公開表態退黨參選，並與無黨籍的林炳利搭檔參選正副議長，在國民黨的支持下，首輪投票雙方陣營均未過半。經過第二輪投票，郭、林兩人均以28票分別當選議長、副議長。民進黨提名的議長參選人邱莉莉、副議長參選人郭清華則分別獲得24票及23票。

民進黨發言人鄭朝方會後轉述，針對12月25日直轄市暨縣市議會正副議長選舉中，直轄市暨縣市議員違反議會黨團決議正副議長選舉支持人選或一致性投票，涉及違紀行為者共計13位。分別為新北市議員彭成龍、台南市議員郭信良、陳怡珍、吳通龍、周麗津、陳碧玉、宜蘭縣議員吳宏謀、新竹縣議員吳傳地、張珈源、雲林縣議員蘇俊豪、屏東縣議員吳亮慶、花蓮縣議員施金樹、澎湖縣議員呂黃春金。

中常會今也通過「2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員補選」協調小組，召集人為鄭文燦中常委，成員為高志鵬及張宏陸中常委。此外，會中成立第16屆黨主席補選之中央緊急應變中心，由中常委黃承國及民進黨副秘書長徐佳青、高幸雪組成，以利選務之進行。

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