指王世堅是「柯友友」 陳思宇：朋友有很多種

2018-12-26 15:18

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選，「柯家軍」參選人陳思宇、民進黨何志偉今首度同台，一起上直播節目。節目安排兩人舉圈叉牌判斷誰是「柯友友」，不料有「魔王級柯黑」之稱的議員王世堅，陳卻舉圈牌，引起眾人霧煞煞。陳解釋，柯市長常說「朋友要多敵人要少」，但朋友又有很多種類，遭主持人笑虧「到了選舉什麼話都講得出來」。

對於指王世堅是「柯友友」，陳思宇在節目上說明，柯市長說「朋友要多敵人要少」，朋友又很多種，例如點頭之交，感覺柯、王兩人是「互相漏氣求進步」。此話一出後，飾演柯文哲的主持人郭子乾笑虧「到了選舉什麼話都講得出來」，更對何志偉笑說，「學一下」。

陳思宇會後受訪再解釋，指柯市長常說「朋友要多敵人要少」，朋友種類很多，照市長邏輯，王應該也算是柯友友，至於哪一種朋友，她就不知道，要問市長。

至於在節目再度喊話「阿北（柯文哲暱稱）我在中央等你」，陳思宇說，柯執政成效有目共睹，自己就是把事情做好，「我會在中央等阿北」，只是說是哪一天，現在也沒辦法確定。

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