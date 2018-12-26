議員父親發文批對手 陳思宇：還沒看到不清楚內容

2018-12-26 14:50

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」陳思宇父親、議員陳建銘臉書上午發文，指民進黨對手何志偉故意設競選看板在他競選總部旁，「知道你很有錢啦！」。陳思宇、何志偉中午共赴直播節目首度同台，何更拿出陳的發文，指看板是支持者協助設置，且該支持者因不滿陳的言論而不排除提告；陳思宇受訪說，父親本就會在臉書與選民溝通，但她還沒看到他的發文，不清楚內容。

前北市觀光傳播局長陳思宇、前北市議員何志偉今天中午一起上網路直播節目「鄉民大會」，主持人藝人郭子乾，飾演市長柯文哲，另邀請「鄉民女神」之稱的網路紅人四叉貓在旁，桌上還擺著「髒髒包」，增添趣味。

陳思宇、何志偉兩人先禮後兵，雖無正面交鋒，但何拿出陳思宇父親、議員陳建銘臉書貼文，指支持者不滿陳發言而不排除提告，陳過程中也暗示要何公布財產，響應公開透明，選戰暗潮洶湧，仍嗅出濃濃煙硝味。

談到父親發文一事，陳思宇節目結束後受訪表示，這也是我們出來參選的理由，對我們來說，青年參政的門檻有件事很重要，就是選舉花費，她希望代表白色力量，除了公開透明，更希望秉持進步價值，自己目前也評估不打算設置競選看板，「希望可以由我為表率，把新的力量帶入國會，以後青年參政的門檻，就會降低」。

針對何志偉說看板是由支持者協助設置，陳思宇則未對此回應，僅說她一直在做自己，希望把白色力量的進步價值，帶入國會，這是她進國會的主要原因。

有媒體追問，父親發文是自己發文嗎？陳思宇則說，爸爸臉書本來就有經營，這也是他的自媒體管道，需要跟他選民對話溝通，但是「爸爸發文內容我沒看到，我不清楚內容是什麼」。

陳思宇也提到，有一個很愛她的爸爸，在充滿愛的家庭成長，是她最幸福的地方。

至於在節目中提到要候選人公布財產，陳思宇說，希望自己到國會是帶入新的力量，對她來說，財產公開透明非常重要，自己當觀傳局長時，財產必須經監察院申報，這是在網路上都可以找到的，「這應該是我們選擇候選人的重要條件，剛在節目提到，希望大家藉由這樣的方式，讓選民有更多選擇」。

談到首次跟何志偉同台，陳思宇說，之前在議會或是在地方很常遇到他，大家都是年輕朋友，互相鼓勵沒有排斥，也是因為這樣機會兩人同框，覺得滿好玩的。

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