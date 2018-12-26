原民議員用族語宣誓不算就職？ 林昶佐：舊時代八股思維

時代力量立委林昶佐今（26）日發文表示，《宣誓條例》規定是舊時代留下來的八股思維，應盡速修正。（圖取自林昶佐 Freddy Lim臉書）

2018-12-26 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議會昨（25）日舉辦議員宣誓典禮，無黨籍的平地原住民新科議員Ingay Tali（穎艾達利）穿著阿美族傳統服飾，用阿美族語向族人宣誓，且未簽署宣誓書，因此等同尚未就職議員。對此，時代力量立委林昶佐今（26）日發文表示，《宣誓條例》規定是舊時代留下來的八股思維，應盡速修正。

Ingay Tali表示，他是為了原住民權益當議員，而非向任何政治勢力低頭，由於中華民國體制對原住民不公，要求他的名字一定要用發音有誤的漢字，但當原住民連名字都無法被正確發音，還有什麼權益可言？因此僅向族人宣誓，沒有簽宣誓書，希望原住民能獲得重視。

而依照程序，Ingay Tali仍可再補宣誓。對此台南市議會回應，會再與Ingay Tali討論補宣誓的時間。

針對此事件，林昶佐發文表示，《宣誓條例》規定「手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞」，是違反了身心障礙者權利公約。而民主社會應該是向人民宣誓，但《宣誓條例》卻是規定向孫文宣誓，世界上的民主先進國家，顯少有向特定政治人物宣誓的規定，「這實在是舊時代留下來的八股思維」。

林昶佐認為，宣誓的本質是要公職人員公開承諾盡忠職守，捍衛人民的權益。只要符合這個宗旨，當然就有就職意願，而Ingay Tali完全符合這個精神。

林昶佐指出，去年就提出《宣誓條例》修法，但當初一直被國民黨杯葛封殺，直到去年底才排入司法法制委員會，至今還在排隊待審，未來時代力量也會持續關注修法進度，希望儘速完成修正。

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