同黨立委自刪前膽5億預算 邱志偉協商後救回

2018-12-26 14:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前瞻基礎建設計畫第二期編列21.6億元預算，在高雄興達港建置海洋科技產業研發製造基地，但被民進黨立委以「反正高雄有愛情摩天輪」為由自刪5億預算，當初爭取到這筆預算的立委邱志偉傻眼，經緊急政黨協商後，提案要求預算免於刪減，最後這筆預算總算保住。

邱志偉說，為配合2025年達到離岸風電5.5GW設置目標，今年4月由中鋼公司承租興達港進行水下基礎製造基地和施工船專用港埠興建工程，預計於後年開始量產，每年預計可供應國內離岸風電50至60座水下基組，至少創造96億元產值，也可結合在地資源，擴大產業發展。

此外，為了培育離岸風電專業人才，能源局也計畫在興達港設置人才培育、產業創新及材料研發中心三大中心，並與離岸風電產業者合作，每年預計可培育人才上千人次，創造就業機會。

然而，日前預算遭大筆刪除，恐造成興達港綠能科技園區相關計畫半途而廢，邱志偉擔心這項計畫已經依照工程規劃如期進行中，為避免影響工程進度及離岸風電產業的發展，在高市九名立委及鍾孔炤提案要求在政黨協商要求恢復預算，最終也成功捍衛這筆預算不被刪除。

邱志偉表示，這筆預算是讓興達港成功轉型的關鍵，未來興達港將會成為全台灣首屈一指的海洋綠能科技園區，除了作為離岸風電基礎建設的生產中心以及相關領域的人才培育中心之外，更將結合在地學術研究、海洋資源以及重工業資源，全力提升在地發展。

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