陳思宇何志偉首度同台 上直播節目先禮後兵

2018-12-26 14:04

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選，「柯家軍」陳思宇、民進黨何志偉今首度同台，一起上直播節目。兩人先禮後兵，雖無正面交鋒，但何拿出陳思宇父親、議員陳建銘臉書貼文，指支持者不滿陳發言而不排除提告，陳過程中也暗示要何公布財產，響應公開透明；選戰暗潮洶湧，仍嗅出濃濃煙硝味。

前北市觀光傳播局長陳思宇、前北市議員何志偉今天中午一起上網路直播節目「鄉民大會」，主持人藝人郭子乾，飾演市長柯文哲，另邀請「鄉民女神」之稱的網路紅人四叉貓在旁，桌上還擺著「髒髒包」，增添趣味。

談到參選初衷及自身特質，陳思宇說，她才剛卸下觀傳局長身分，旅遊觀光是她的專業，過去推動大稻埕觀光有成，盼能把台北經驗帶入國會。

陳思宇說，地方一直沒有與中央發聲的管道，很多事情送到中央沒有後續，舉凡社子島、大巨蛋、暖冬補助方案等議題，因此盼能前進國會，幫台北市民發聲。

陳思宇也說，市長柯文哲還債能力有目共睹，替北市精打細算，柯也常言「只要每個人願意盡一份力，就有改變社會的能力」，她是第一個代表白色力量前進國會的參選人，而國會也需要白色力量。

何志偉則表示，他曾經過最激烈的民意檢驗，隨後拿出陳思宇父親、議員陳建銘的臉書發文，上頭寫道，「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦........

議員選舉就故意把你嫂子的看板做在我總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧！（還用我的選舉口號做你的競選口號，有點創意好嗎！又不是沒錢抄人家的幹嘛？因為經驗是無可取代的耶⋯⋯）」

何志偉解釋，他的看板是靠做地方服務而來，是支持者溫暖的心意，但因為陳的發文，弄到支持者有點情緒，對方也不排除要對陳建銘提告。

何志偉強調，從以前被批評，被貼標籤，「有些東西要適可而止，這不是白色力量、綠色力量或溫暖力量的行為」。他也說，會勸支持者不要提告，自己期待的是正面選戰，好好說我們過去的政績和未來的政見。

就日前惹議的「連勝文們說」，陳思宇再說明，她先是跟連勝文道歉，並解釋當日是記者回答提問，隨後也呼籲候選人財產公開透明。郭子乾則點破，「就是要志偉公開？」陳微笑示意，何則大方答覆，自己當兩屆議員，依法本來就要公開。

節目尾聲，何志偉最後也向陳思宇喊話，不要再罵那位支持者，一個個小布條都是支持者給他的支持；陳思宇則微笑以對。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/