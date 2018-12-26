卡管折損3個教長 柯P：讓管中閔安靜上任認真做事

2018-12-26 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕「卡管案」即將落幕，教育部長葉俊榮在同意管中閔擔任台大校長後請辭，成為第3位因此案折損的教育部長。對此，台北市長柯文哲今（26）日受訪表示，就讓管中閔安靜上任、認真做事，把這事情趕快結束掉。

綜合媒體報導，柯文哲出席107年度台北市優良市集、樂活名攤頒獎典禮，並接受記者訪問。針對教育部長葉俊榮同意管中閔擔任台大校長後提出辭呈，成為「卡管案」中第3名折損的教育部長。對此，柯文哲認為，為了這個案子，已經損耗3個教育部長，他的建議就是管中閔安靜地上任、認真做事就好，把這事情趕快結束掉。

柯文哲過去曾針對管中閔案多次發表意見，曾表示「給他上任算了啦」，也說他實在不願意批評民進黨，但他以台大醫學院外科教授身分來看，這件是嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白癡決定了這個政策」。13日時他更說管中閔只是個「愛喝紅酒的老文青」，台大沒有誰當校長就天崩地裂，沒那麼嚴重，就讓管中閔上任算了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/