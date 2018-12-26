駁李明哲被非人道待遇 國台辦稱：高血壓、糖尿病都好了

2018-12-26 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國指控顛覆國家政權，判刑5年並關押中，李明哲救援大隊和妻子李凈瑜25日公開李明哲在獄中受到非人道對待。對此，中國國台辦今天回應，李明哲服刑以來，各項權益均依法得到保障，且入獄前患有的高血壓、糖尿病，現在都已經好了。

綜合媒體報導，中國國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行記者會，發言人馬曉光對李明哲議題表示，從李明哲在湖南赤山監獄服刑以來，各項權益均依法得到保障，不存在所謂食品過期和超時勞動的問題。馬曉光說，「李明哲入獄前患有高血壓、糖尿病，現在血壓、血糖均在正常範圍。」

馬曉光指出，獄方按規定，為他全額配備全新的禦寒衣服等，都有李明哲本人簽字確認，李妻李凈瑜帶來的54本書籍，其中24本交給了李明哲本人，30本返還給了李凈瑜，2個人均有簽字，家屬信件均已轉交李明哲本人，其他渠道帶來的涉及違法內容的信件，獄方依規進行處理。

馬曉光強調，李明哲作為服刑人員，理應接受獄方監獄制度的管理，而李凈瑜不斷罔顧事實，蓄意散布不實之詞，背後有其不可告人的政治目的，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾。

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