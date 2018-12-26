韓籲開放中資投資高雄房地產 議員曝中國炒房受害者心聲...

2018-12-26 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日接受媒體專訪時表示，他要向中央爭取放寬中資投資高雄、購買房地產。對此，桃園市議員王浩宇今於臉書貼文喊話「香港已經毀了，拜託台灣不要！」

文中表示，從香港「逃」到台灣的友人向他抱怨，「中國人是怎樣透過各種方式入侵香港，把房地產炒高的，讓他們在香港活不下去的」。文中指出，房地產投資後湧入大量移民造成生活品質驟降、房價飆漲、港人買不起房、物價大漲，「每年都有幾千個香港人選擇來到台灣生活，而韓國瑜的主張，真的嚇到他們了」，並稱因為他們親身體驗過「中國炒房客的恐怖」。

文中提到，「在中國，房屋只有幾十年使用權」，不像台灣、香港有所有權，「因此中國人搶在世界各國置產，就像蝗蟲過境一樣把可以買的房子都買光」，並舉京都、越南、英國與加拿大為例，憂心若國民黨執政開放中國人來台置產，「房價勢飆漲數倍，建商、財團發大財的同時，如果沒有足夠的社會住宅，年輕人勢必更難買房」。

文中提及，韓國瑜高喊拼經濟，但他「從頭到尾都提不出真正對高雄經濟有利的政策」，包括從愛情摩天輪、高雄迪士尼、楠梓賽馬場到如今的「開放中國遊客來炒房」，讓王浩宇不禁質疑，「哪一個政策能真的改善高雄的經濟，讓高雄人賺大錢？」

王浩宇直言，「選前挺北漂、選後炒高高。我必須說，泡泡真的快吹破了。」

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