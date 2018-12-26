韓國瑜欲引中資投資房地產 時力批：北漂青年回不來

2018-12-26 13:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時表示，打算推動中資投資高雄房地產。對此，時代力量高雄市議員林于凱批評說，香港案例殷鑑不遠，中國熱錢湧入後，房價及人民的痛苦指數都隨之暴漲，台灣不該步入後塵，否則恐怕「北漂青年回不來、高雄建商發大財」。

林于凱指出，從數據來看，台灣的經濟持續在成長，但人民無感，問題就在於分配不均，尤其位居南部的高雄更是薪資偏低，讓民眾能夠嘗到經濟成長的果實，才是應該要優先解決的問題。

對於韓國瑜打算推動中資投資高雄房地產，林于凱直指是在背叛廣大的年輕支持者。他說，韓國瑜喊著北漂青年回家、高雄發大財，但開放中資炒作高雄房地產，只會造成「北漂青年回不來、高雄建商發大財」，對於解決青年困境跟貧富差距毫無助益。

林于凱說，青年購屋的壓力很大，先前市府推出的社會住宅戶數僅 800 戶，嚴重不足，而包租代管，則是先前政府媒合有意願房東，提供相對租金便宜的空房，以減輕租屋族負擔，解決空房率過高的問題。但若開放中資炒房，「根本就是在走回頭路！」

林于凱呼籲，請韓國瑜市長搞清楚自己是由高雄市民選出的市長，應該以高雄市民的生活，作為施政的最優先考量，而不是忙著取悅中國，不顧中國熱錢的負面效應、把市民當成墊高自己跟中國眉來眼去的籌碼。

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