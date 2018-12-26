潛艦國造案 軍方證實：紅區裝備輸出許可均取得

2018-12-26 13:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動潛艦國造案，明年編列75億餘元預算用於第二階段原型艦造艦，立法院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算，海發中心主任邵維揚稍早答詢表示，潛艦國造主、次要裝備輸出許可，均已經獲得，軍方預劃在明年三月，向立法院提出合約設計機密專案報告時，請台船、中科院等單位，將所有廠商的輸出許可文件，供立委查驗。

對此，國民黨立委馬文君追問，是否所有紅區裝備輸出許可全數都獲得？邵維揚說：「是」。馬再次確認追問，主次裝備的輸出許可，包括聲納等裝備，是否都已經拿到？邵維揚也再次予以正面答覆。但相關內容，須待明年三月機密專報，再把所有裝備獲得情形，向立院外交及國防委員會報告。

不過，由於潛艦國造案涉及多項機密，且我國無造潛艦經驗，朝野立委也對於明年度潛艦國造的造艦預算之中，有近半數用於建造船廠有不同意見，對於刪減、凍結預算額度亦無共識，因此擔任會議主席的民進黨籍召委邱志偉宣布，全案送黨團朝野協商。

邱志偉表示，國防部預算之中，僅有潛艦國造案需協商，依據立法院議程規定，屆時將待立法院長蘇嘉全召開臨時會時先行協商，看朝野是否有共識。如無共識，屆時可能以黨團名義提案，在立法院院會進行表決。

海軍參謀長李宗孝表示，目前潛艦國造案，執行狀況、大環境都對海軍十分有利，國際廠商和國內業者接觸，也希望藉此時機做技術轉移。海軍對此案非常努力地在做，畢竟這是非常關鍵的戰力，提升戰力也分秒必爭，軍方也會做好最好的管控。另外，軍方將在明年三月機密專報時，向立法院報告進度，後續相關節點，會依照立院指導做報告。

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