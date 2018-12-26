高雄發大財 民進黨團要求韓國瑜預算重編

2018-12-26 13:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高市議會黨團今天召開記者會，要求韓國瑜市政府重編新年度預算，才能完全執政、完全負責，讓高雄發大財。

對此高雄市議會國民黨籍議長許崑源表示，108年總預算案是舊市府編列，不能在選後進行政治操作，他將了解市府對108年總預算是否重編的意向，透過議會政黨協商，再與市府進行溝通，避免影響市民權益及市政推動。

民進黨高雄市議會黨團今天召開「高雄發大財?預算重編，完全負責」記者會，出席議員包括黨團總召韓賜村、幹事長陳致中、書記長林智鴻、議員李喬如、陳慧文、郭建盟、黃秋瑛、高閔琳、邱俊憲、鄭孟洳、李雅慧、林富寶、張漢忠，全體一致要求韓國瑜市政府重編新年度預算，才能完全執政完全負責，讓高雄發大財。

韓賜村指出，韓國瑜市長對於市政理念與推動順序，和民進黨完全不同，他要打造高雄全台首富，要讓高雄發大財，基於責任政治，應該要重編預算，完全負責。

陳致中表示，韓國瑜市長對於過去興建的輕軌，表態要停工，也主張要推動愛情產業鏈，政策白皮書的具體落實就是預算編列，要求韓市長重編預算，不是為反對而反對，而是希望完全執政完全負責。

林智鴻說，韓國瑜市長開許多視窗，包括外銷農產品、雙語教育、愛情摩天輪、賽馬場等，民進黨團衷心祝福政見落實，若韓市長預算不重編，就代表政見真的天馬行空，若重編才代表真的要發展高雄經濟。

郭建盟、邱俊憲分別舉出嘉義市議會與過去高雄市議會退回預算的案例，要求韓國瑜將預算重編，未來施政不用再拖一年，馬上就可以實踐政見承諾，符合人民期待。

李喬如、高閔琳、鄭孟洳強調，韓國瑜應該清楚編列預算，說明要如何挖石油、蓋賽馬場、發展高雄經濟，做好完整規劃，才能完全負責。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/