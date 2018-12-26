防非洲豬瘟入侵 侯友宜視察肉品市場例行性消毒

2018-12-26 13:10

〔記者邱書昱／新北報導〕非洲豬瘟在中國疫情蔓延，新北市長侯友宜今天上午前往樹林區新北市肉品市場視察。侯友宜表示，肉品市場為北北基最重要市場，在非洲豬瘟尚未入侵前落防疫，查看運豬車輛消毒、拍賣過程中環境衛生，對於中央提出的防疫措施，也要考量基層養豬戶的設備是否需要補助。

新北市肉品市場為全國交易量最大的拍賣場，每日拍賣近2800多頭豬隻，侯友宜到場後，便在新北市肉品市場主任陳文鎮介紹下，視察拍賣市場例行性的消毒流程，同時也詢問殺豬過程中如何杜絕交叉傳染病毒和細菌。

侯友宜表示，新北市境內包含台北港、鄰近桃園機場，境外阻絕也格外重要，希望防疫能做到一條龍，不管境內養豬戶、拍賣市場，都必須全力防堵；尤其21年前的口蹄疫，造成數千億元養豬戶傷害，因此中央防疫措施，地方一定全力配合。

新北市農業局表示，中央輔導廚餘養豬戶轉型飼料餵飼豬隻，相關廚餘處理問題，新北市已規畫短期和長期的方法，短期將原廚餘併入堆肥再利用或作為動物性飼料，長期規劃與區域性生質能源廠合作或規劃轄內的再利用設施。

不過，中央提出的飼料差額補助和離牧政策，侯友宜認為，基層養豬戶的心聲需要聽取，建議轉型飼養的設備提供補助，增加豬農轉型或離牧的意願。

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