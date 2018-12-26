中國滲透我校園 葉俊榮竟稱自由開放

2018-12-26 12:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台統戰，從大學、中學向下延伸至小學，不僅暑假期間招攬各式營隊，在學期中也舉辦兩岸交流活動，活動內容及安排，無不強調「兩岸一家親」。據指出，陸委會上月底特地拜會時任教育部長葉俊榮，希望教育部拿出具體作法，加以管理，但葉俊榮竟稱，「校園是自由開放的」。

知情人士說，學校對學校屬兩岸正常交流，政府也樂見其成，但若是中國國台辦、各地台辦人員進入台灣的各級學校，「這是跟魔鬼打交道」。不僅如此，也經常可見老師、校長被中國招待旅遊，曾有校長團被招待去看中國的殲十戰機與導彈，還有各地台辦人員帶著「孵化器」文宣，大剌剌進入大學招攬人才，校方欠缺國安意識，但教育部卻「放牛吃草」。

據了解，教育部代表在出席移民署聯審會時，對於中國申請來台號稱教育交流團體，幾乎全都放行，不表任何意見。以最近中國福建師範大學的「兩岸合編教科書團隊」為例，該團隊日前分別在台北達人女中、桃園大溪高中、高雄國光高中等校，舉辦多場兩岸合編教科書新書發佈會與教學觀摩，知情人士批，「為什麼要讓他們進來？事後教育部也未回報」，所幸移民署已判違規，對於來台違規人士加以註記並禁止再度申請來台。

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