今年台鐵行車異常逾370件 立委質疑6年行車安全計畫無效

2018-12-26 12:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為提升行車安全，推出的鐵路行車安全改善6年計畫，但今日立法院交通委員會特別提出質疑，認為列車出軌、事故、行車異常事件都未明顯降低，立委葉宜津表示，6年計畫從104年開始推行，但每年都還是有400多件行車異常，今年至8月底也達370件，這個計畫根本沒有效果。最終交委會決議6年計畫明年30億預算凍結1/10，要求台鐵局提出具體執行及檢討報告後始得動支。

104年起推動的台鐵6年行車安全計畫，就鐵路現有基礎設施加強防災防護措施，確保行車安全、降低事故，但因進度落後特別提報修正計畫，將期程延長2年至111年12月。

根據統計，台鐵局103年起行車事故每年逾60件，今年1月至8月42件，行車異常事件都逾400件，主要都是車輛、運轉保安裝置；電力設備及路線故障。立委鄭寶清表示，就現有成效來看，近年重大行車事故仍頻繁發生，尤其今年發生普悠瑪列車出軌事故，可見鐵道安全管理機制幾乎毫無改善。

6年行車安全計畫總預算275億元，立委林俊憲表示，台鐵局應清楚說明這個案件，錢花下去的具體改善效果，到底要提升哪些安全，降低多少異常、事故。

台鐵局長張政源表示，行車安全非常重要，除了加強人員訓練與要求人員落實SOP外，他會負起責任來，但硬體設備若不改善，安全還是會有顧慮，希望委員能支持預算。最終交委會決議該計畫明年30億預算，凍結3億元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/