韓國瑜指的相公是誰？ 王金平：應該不是我

2018-12-26 12:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜針對2020年總統選舉的國民黨4個太陽，提出「4個太陽打麻將、1人相公」說，立法院長王金平今天拜會韓國瑜，被媒體問到「相公是誰？」他胸有成竹的說「應該不是我吧？」，對於角逐2020年總統大位，他重申還在等姻緣變化。

韓國瑜形容角逐2020年總統大位的國民黨四個太陽，好比「4人打麻將，但有個相公，胡不了牌，還一直打」，此發說法引起外界討論。王金平今天前往高雄市政府，拜會韓國瑜，對於韓國瑜指的相公是誰？王金平說他不知道，但「應該不是我吧？」

對於今天的拜訪，外界解讀是與2020總統大選有關？王金平說：「隨你去解讀吧，今天來，一方面是來道喜，一方面是邀請他參加1月17的感恩餐會。」

媒體也再度詢問韓國瑜，指的相公是誰？韓國瑜說，我不喜歡在院長面講賭博，我沒特意指哪位。

媒體詢問王金平，是否會趁著這股韓流，問鼎2020年總統？王金平說：「我講過多次，隨著姻緣走，第一次姻緣轉變，是有人問我要不要留在立法院，我說應該不至於，第二次有人問我要不要選副總統，我回答以前馬總統就曾邀請我擔任2次副手，未來要怎樣姻緣轉變，以後再看看，」

媒體問說，未來如果姻緣到了，會不會希望韓國瑜幫你？王金平強調：「如果是這樣，當然了，每個人都要去拜託， 但現在姻緣沒變化到那個時候」。

針對朱立倫宣佈角逐總統，王金平表示，這是很好的事情，祝福他，「我還在等姻緣的變化。」

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