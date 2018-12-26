台日海洋會議明登場 將協商搜救、科研與漁業議題

2018-12-26 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕因應「沖之鳥」爭議，我與日本從2016年起建立「台日海洋事務合作對話會議」機制。第三屆會議將於12月27日在東京召開，外交部表示，盼透過此對話平台與日方建立互惠合作關係，強化海洋事務溝通協商。

2016年，我國籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥礁（日方稱「沖之鳥島」）海域遭日方扣押，我方針對事件向日方表達強烈抗議。而為消除「沖之鳥」礁（日方稱為島）專屬經濟海域對立問題，台日雙方自2016年底起建立海洋事務對話管道，決定每年輪流召開會議研商海洋事務。

外交部昨發布新聞稿宣布，第三屆「台日海洋事務合作對話會議」經雙方決定，將於12月27日在東京召開。我國將由海洋委員會、海巡署、漁業署、科技部及外交部派員組團與會，由台灣日本關係協會秘書長張淑玲擔任團長、會長邱義仁擔任顧問列席指導。

外交部說，這一屆會議中，我方將就海難搜救合作、海洋科學調查及漁業等領域的合作議題繼續與日方進行協商。外交部表示，我方企盼透過此項對話平台與日方建立互惠合作關係，並在互利雙贏的基礎上，強化雙邊海洋事務的溝通協商，以共同維持海洋秩序。

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