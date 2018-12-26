質疑廠址不符選址規定 綠委籲廢除核四

2018-12-26 12:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕立委陳歐珀、陳曼麗上午召開記者會指出，核四廠選址是根據美國核能管制委員會（NRC）頒佈的核能電廠選址準則，但該準則規定核電廠廠址半徑8公里內不得有能動斷層，而台電開發處過去將附近枋腳斷層上的有機物送往美國鑑定時，卻發現有一樣品定年約30500年，符合「35000年內地表附近至少曾發生過一次錯動」之能動斷層定義。陳歐珀呼籲，原能會應成立調查小組調查此事，中央地質調查所也應對台電的核四廠區附近海域探測工作報告進行檢核評議。

此外，與會的台大地質科學教授陳文山指出，根據1994年中國地質學會提出的「核四廠場址及鄰近地區之地質複查及評估」報告，以及2013年核四廠區槽溝開挖廠址研擬評估示意圖，可發現核四的一、二號汽機廠房間有一個50到70公尺的低速帶，可稱之為Ｓ斷層，該Ｓ斷層雖非活動斷層，但在地震發生時，也可能會造成兩側震動頻率不同，進而造成上頭的機房設備損壞。

鹽寮反核自救會總幹事楊木火提到，核四廠內外有眾多斷層、活動線型，其中枋腳斷層與核四電廠的最近距離僅1公里，屈尺斷層也僅距離1.5公里，此外海域線型還有1處疑似為枋腳斷層延伸，非常靠近核四廠，再加上核四外海近岸處不排除有活動中的火山，可見核四廠明顯不符合美國核管會的核電廠選址準則。

對於眾學者的質疑，台電核技處處長張武侯回應，台電在評估相關活動線型時，都是直接「假設」為活動斷層，但就算是在這種情況下發生地震，造成的影響還是比核四建造基準小很多，至於從陸地延伸而來的近海3條海域線型，因為當初地調所已認定陸地部分不是活動斷層，因此他們也就推定其延伸處不是活動斷層，至於當初枋腳斷層的定年結果，其實當初共有兩個樣本，其中一個為30500年，但另一個定年結果為37000年，不應該只提30500年而忽略37000年的。

陳文山隨即對張的說法提出質疑，他強調，台灣北部的活動斷層，都是從古老的非活動斷層破裂形成，台電仍應去調查近海3條線型是否為活動斷層。其次，枋腳斷層的定年結果確實有30500年與37000年之分，但這就好像「挖到同時放有漢朝跟清朝錢幣的寶箱」，當然應該把寶箱視為清朝的東西。

海洋大學地球科學研究所名譽教授李昭興最後提出三點訴求，其一是火山、地震、斷層多的海邊，不應該建設核電廠，如果有也必須經常監控；其二是無法處理核廢料的國家，就不應該做「以核養綠」的夢，否則很可能變成惡夢；其三是對於現有的核廢料，政府應該儘早處理，以免遺害子孫。

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