越南團客脫逃案 國民黨鬧笑話…找錯對象批評

2018-12-26 12:23

〔記者呂伊萱／特稿〕越南旅遊團爆發史上最大宗旅客集體逃逸事件，153人透過「觀宏專案」來台卻落跑到只剩1人。負責審核入台的觀光局今已坦言要檢討，但國民黨立委卻指鹿為馬，痛斥外交部和移民署未把關；立院國民黨團更藉機擴大解釋，將2015年即開始的「觀宏專案」缺失歸責到2016年後的「新南向政策」，美其名是監督，卻淪為找錯對象的鬧劇。

觀光局昨證實，4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，已有152人脫逃失蹤。觀光局緊急通報相關單位外交部與移民署，外交部立即註銷偷渡客簽證，該組團社後續旅遊團被禁止入境，所核准的簽證也全取消。

「觀宏專案」是為促進東南亞來台觀光的專案，自2015年11月起辦理至2019年底。根據〈東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範〉，該專案由觀光局駐外辦事處、各國旅行社協會和觀光主管機關、以及國內接待旅行社等推薦旅遊團，經觀光局審核通過，再提供團員名單給領務局核發電子憑證，據以申請簽證。若發生異常，指定旅行社與國內接待旅行社負有通報責任。

根據該作業規範可知，觀光局負責審核把關「優質團體」，觀光局長周永暉今也坦言將檢討流程。但許毓仁今天卻找錯對象，批評根據觀光局名單核發簽證的外交部與負責國境安全的移民署，顯見是為了批評而批評，連基本的作業規範都沒讀過。

「新南向政策」推行時須檢討開放簽證優惠後的負面影響，但此次事件肇因於早從2015年開始運作的「觀宏專案」，「觀宏專案」原僅適用印度、印尼及越南，政府推動「新南向」後所增加的適用國家為緬甸、柬埔寨與寮國。國民黨團卻見獵心喜，藉機擴大解釋，批評「新南向政策」，完全是無效監督，為批評而批評，失職的在野黨。

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