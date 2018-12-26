王世堅送8字忠告 柯P：不要在我面前提這個人

2018-12-26 12:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲第二任期25日展開，柯黑大魔王民進黨籍市議員王世堅送上「不在其位，不謀其政」8字忠告，還要柯文哲不要再越過中央，干涉兩岸關係。柯文哲今受訪被問及對王世堅「忠告」看法，他直呼「奇怪」，我們何時干預過，中央可以做的事就拿去做啊，也不會去搶。當媒體想要進一步追問，柯卻是臉色一沉，要求媒體不要再在他面前提這個人（指王世堅）。

柯文哲上午出席活動前受訪，聽聞王世堅送「不在其位，不謀其政」8個字，說不要越過中央干涉兩岸關係？柯表示，「我們什麼時候去干預過？奇怪。我們只是做我們，中央可以做的事，他就拿去做啊，也不會去跟他搶做那些事情啊。」

柯並接著說，「不要在我面前提這人好不好，拜託。」至於下午出席台北市議會成立大會，會不會和王世堅有所互動？柯秒答：「不會啦，不會啦，我們就依法行事。」

此外，高雄市長韓國瑜呼籲開放中資在高雄買房，柯坦言因為雙子星案才知道現在對中資有很多限制，但他笑指「不是叫我不要隨便講兩岸議題嗎？」既然開放中資是中央的權責，他就省事，不講意見了。

韓國瑜也說將和深圳辦雙城論壇，柯只說「我沒意見，要辦就辦。」

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