佈局2020年總統大選？王金平：餐會是為了感謝各界支持

2018-12-26 11:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前立法院長王金平今拜會高市議長許崑源，邀請他及黨籍、友好議員參加「辭歲感恩餐會」，是否為2020年總統大選佈局？他笑稱是為了向各界支持者表達感謝之意；至於選總統是否從高雄出發，王金平「哈哈一笑」。

前立法院長王金平將於明年1月17日在高雄舉行「辭歲感恩餐會」，今特地拜會議長許崑源，並邀請國民黨籍及友好議員參與，王金平說，期盼議會在許崑源領導下更為團結，不僅監督市府，也支持市府，讓市政推動更為順利。

媒體詢問議長許崑源是否支持王金平選下屆總統，許崑源表示一定支持，隨後王金平與國民黨、無黨籍10多名議員舉行閉門會議，至於選總統是否從高雄出發，王金平聽了「哈哈一笑」。

王金平表示，高雄在韓國瑜市長帶動下，氣象一新，也為市民帶來新希望，期盼府會團結，議會在監督又合作之下，共同推動市政，讓市民的美夢成真。

王金平這次選舉負責國民黨台中以南縣市輔選任務，協助韓國瑜在高雄打了一場漂亮選戰，他說，這次選舉獲得各界支持與幫助，理應向各界表達謝意，又逢農曆年關將近，將於明年1月17日舉辦辭歲感恩餐會。

王金平今特地向議長許崑源、副議長陸淑美及黨籍議員、友好議員發出邀請，歡迎議員踴躍參加這場辭歲感恩餐會，向各界支持者表達感謝之意。

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