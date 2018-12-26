被拍到女女戀 許家蓓語塞：和吳沛憶是感情比較好朋友

2018-12-26 11:30

〔記者郭安家／台北報導〕周刊王今爆料，新科台北市議員吳沛憶與台北市議員許家蓓傳出女女戀，許家蓓稍早接受媒體電訪則語塞說，「恩...沒有看法，我們兩個本來就是非常好朋友」，她跟年輕議員感情不錯，剛好沛憶選舉，身為前輩，有時候一些問題會被請教，「我們感情是不錯，是好朋友」、「是感情比較好的朋友」。

許家蓓接受媒體電話直說她正在開車，要停下車受訪，但一直說收訊不佳、聲音斷斷續續，當媒體問到是否和吳沛憶同居時？許沒有傳出聲音，媒體得數度說「喂喂喂？議員有聽到嗎？」許才說，我們沒有（同居）啊！那是她的住家很多朋友會去聚聚聊聊啊！

被問到被拍到互動好像比較親密一點有沒有覺得是不是誤會還是怎麼樣嗎？許家蓓說，有時候是（拍照）角度問題，而且我們我們有時候跑完行程，大家出去。

至於兩人是否有去拜四面佛？許家蓓僅說，一起去拜拜啊！被追問可以透露一下祈禱什麼嗎？許說，選舉期間想說去求一下，平常她都有去。

由於許家蓓電話似收訊不佳，問完是否同居問題後，媒體也掛掉電話，並未再追問下去。

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