中國爆游資撤離潮 台南首位女副市長：掌握時機吸引外商投資

2018-12-26 11:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新任副市長王時思，原任觀光旅遊局長，是南市首位女性副市長，50歲的她，也是原市府團隊中升任最高的1位，年紀比其他局處首長還輕。她表示，不論在哪個位子都是在市府團隊，希望為台南多做事，輔佐市長黃偉哲推動經濟投資與觀光旅遊，打造「台南」獨有品牌。

王時思指出，從近年中國企業家出走趨勢，不難看出中國經濟出現大變化，大型的跨國投資也會擔心中國國家壓力因素，「私有變成國有」的危機，將有一波在中國游資撤離潮，台南應掌握時機與中央合作建立更優的投資條件與環境，刺激吸引外商投資，活絡經濟創造就業。

王時思認為，中國龐大市場當然是交易對象之一，但不能單一倚賴，這是各國經濟發展都知道的事情，而台南擁有豐富文化與農物產特色，以及數位文創能量充沛，不必恐慌於「韓流效應」，只要站穩腳步、掌握優勢，就能放眼全球經濟。

王時思任觀旅局長時，力推「沒來過台南，不算到過台灣」成功打響台南城市旅遊，並且與業界合作設計「遊戲旅行」，像是與「INGRESS」（電玩遊戲）合作，每年一次團體戰選擇在台南舉辦，還有今年寶可夢「台灣限定版」爆發潮，吸引國際與年輕觀光客。

王時思表示，將再強化文化觀光能量，「來台南開心生活、開心投資、開心地玩」，就是和全世界交朋友最佳模式。

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