喊查「東廠事件」卻零作為 黃國昌重批國民黨「打假球又懶惰」

2018-12-26 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕促轉會先前爆出「東廠打手」爭議，引發外界議論，此事亦成為國民黨攻擊重點之一。時代力量立委黃國昌表示，國民黨聲稱要調查「東廠事件」，結果會期即將結束，國民黨召委卻從未排案開會討論，這讓黃批評，國民黨知道他們聲稱的「東廠說」根本無法成立，且整整2個月都沒有去調閱資料，不但打假球又懶惰。

黃國昌今日在臉書上寫道，上午的司法法制委員會本要進行促轉會質詢暨預算審查，但國、民兩黨似乎早「喬好」，沒有詢答亦無審查，兩黨提案共同通過，會議草草快速結束。黃提到，國民黨在10月提案成立調閱小組，要調查所謂的「東廠事件」，但在會期即將結束之際，負責召集的國民黨召委從未排案開會討論。

黃國昌認為，國民黨此舉代表他們只想進行政治操作，對真相毫無興趣，「他們心裡很清楚，一旦排案，除了張天欽的離譜言行，他們聲稱的東廠說，根本無法成立！」

黃國昌提到，他當場提出質疑，國民黨竟回說是「調不到資料」，黃直言「真是要非常無恥才說得出這種話」，因為在調閱小組成立後，促轉會早將資料夾送到立院，至今整整個兩月，國民黨沒有一名立委去調閱資料，重批「KMT不僅打假球、也非常懶惰！」

黃國昌表示，查閱這些資料後可以印證很多事，包括黃煌雄說8月前看不到公文是「胡說八道」，諷刺地說，「國民黨應該不希望配合他們操作的黃煌雄謊言被戳破吧」、「否則幫黃煌雄大聲叫屈的吳敦義，豈不被賞一個大耳光！」

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