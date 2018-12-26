參選民進黨主席 游盈隆向陳水扁請益

2018-12-26 11:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕宣布參選民進黨主席的游盈隆，今天上午10點5分向前總統、前黨主席陳水扁請益，請敎他對於民進黨遭逢這麼大災難，有何看法？對民進黨、台灣未來走向，又有什麼建議？特地當面向他請益。

他表示，民進黨遭遇歷史性挫敗，問題一定很多，阿扁當過總統、黨主席，觀察、感受都應該最深，他說：「其實支持我的人非常多、只是不想擺出那種大陣仗，也沒那種必要」，游表示，黨主席選舉6都16縣市要跑的地方很多，據其了解黨員非常憂慮民進黨的未來，各有主見，營造聲勢、擺出強大陣容，並非爭取選票最好方法。

游盈隆也對同樣登記參選黨主席的行政院秘書長卓榮泰針對管中閔案「做一天和尚撞一天鐘，不能說和尚要結束了，先把鐘撞完」的發言表示看法，游說，秘書長很少有這麼強勢的發言，應該和參選黨主席有關。

至於葉俊榮部長突然放行管中閔回台大校長一事，政府應該清楚說明為何有這樣的過程，以及政府的立場是什麼，相關的疑點還須再努力說明，讓民眾清楚明瞭。

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