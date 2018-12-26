被拍到和許家蓓街頭激吻 吳沛憶：朋友啦！我目前沒穩定對象

2018-12-26 11:16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會桃花窟，周刊王今報導，民進黨新科台北市議員吳沛憶和同黨北市議員許家蓓街頭激吻、手牽手畫面，傳出兩人女女戀。吳沛憶今早受訪說，太誇張，兩人是好朋友、舉止很正常；而她「目前沒有穩定的對象」。被問及是否對周刊提告？吳說，「沒有啦！拍的也是正常畫面，朋友啊！真的講到太誇張，我只能跟我媽講一下。」

對於周刊報導吳沛憶跟許家蓓激吻，吳沛憶說，周刊拍到那天是選完隔天，當時去藝人吳宗憲節目錄影，錄到很晚就和一些朋友約去吃飯，周刊描述「太誇張了、太誇張了」，大家就是好朋友。

至於被拍到擁吻，吳沛憶說「沒有啦！」，自己私底下很小女生，且女生跟女生之間互動不會顧慮那麼多，但沒有到那麼誇張，真的是寫到太誇張了，有時候大家吃完飯「比較靠近一點，沒有那麼誇張」，她和許家蓓認識好幾年、真的是「很正常的朋友」。

對於周刊報導兩人已成同居關係？吳沛憶僅說沒有啦！

談到許家蓓外型中性，吳沛憶說，許頭髮確實比較短，也有阿姨會說像小男生，現在都什麼時代了，女生本來就會有各種樣子，比較中性或像我講話比較低沉。

吳沛憶還無奈說，怕以後沒人敢跟自己出去吃飯，跟許家蓓只是很普通的聚會、照片也拍得很模糊啊，「女生拉一下手還好啦！」

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