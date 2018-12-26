獨家》黨產會：9450萬勞軍捐流向華興育幼院

2018-12-26 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會創會主委蔣宋美齡創立的華興育幼院，坐擁29億元資產，為全國最有錢育幼院。行政院黨產會調查發現，透過國民黨社工會分配的勞軍捐款項，過去有9450萬元流向華興育幼院，蔣介石及其夫人當年抵院過聖誕佳節，華興幼童會喊「萬歲！萬歲！萬萬歲！」

老蔣及夫人當年過聖誕節 華興幼童喊「萬歲！萬歲！萬萬歲！」

黨產會調查，校地面積廣達1萬9千餘坪的華興育幼院，為國民黨總裁夫人蔣宋美齡在1955年1月創立，用以安置大陳島及一江山軍人子弟及烈士遺族，成立初期由婦聯會總幹事皮以書兼任院長。

婦聯會前保管委員錢用和所著「半世紀的追隨」回憶錄談及，皮以書因受教養大陳幼童人士攻擊，前立委羅衡遂向夫人推薦黃若英任院長。黃擔任院長後，華興院名仍冠以「中華婦女反共抗俄聯合會」，該院公文直接簽呈董事長蔣宋美齡。

黨產會在婦聯會搜回的74次勞軍捐分配會議紀錄中發現，華興育幼院自1969年至1988年6月為止，透過國民黨中央社工會分配，以「補助華興育幼院經費」名義，20年來共取得9450萬元勞軍捐款。

黨產會委員表示，該批文件註明「黨內文件對外秘密」，會議在國民黨社工會內召開，參與單位有國防部總政戰部、警總、婦聯會、軍友社、國民黨台灣省黨部等，婦聯會固定派總幹事皮以書或王亞權參加，「華興育幼院最多一年分配到800萬元！」

據國民黨密件顯示，1969年第22次會議，華興育幼院分到200萬元勞軍捐經費，隔年開會再獲200萬元；1972年拿350萬元，1973年增至500萬元，之後連續8次會議皆分到600萬元；1982、1983年共獲1600萬元，1984年至勞軍捐結束徵收止，也每年各獲400萬元補助。

錢用和回憶錄亦提及，因蔣夫人是虔誠基督教徒，華興育幼院宗教色彩很濃，每年聖誕表演須費2萬元左右，為兒童治裝、添設備，表演宗教故事，樂隊奏「聖誕鈴聲」等歌，由「聖誕老人」分發蔣夫人給兒童的糖果及禮物，有時總統蒞臨接夫人，大家歡呼恭祝總統與夫人聖誕及新年康樂，「萬歲！萬歲！萬萬歲！」

黨產會委員表示，從會計的觀點，資金的流動不外乎是收入與支出兩個面向。在支出上，婦聯會的聽障、扶孤體系社會上有一定評價，這塊無從否定抹滅。但是在收入上，龐大的勞軍捐乃強募自全國進出口商與生產工業而來，長年以來，俱由婦聯會少數官夫人高層黑箱把持。

委員指出，華興院童現今不到36名，有9450萬元勞軍捐經由國民黨社工會分配取得，而且從婦聯會近10年捐款金流來看，捐公益者寡，反而流入特定政治金援與辜家團體者眾，這是鐵一般的事實。勞軍捐帳目的釐清與還財於民，相信社會大眾應能明辨、支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/