被影射誹聞 游淑慧：郝龍斌是爸爸的年紀 不覺得過分嗎？

2018-12-26 11:07

〔記者郭安家／台北報導〕「鏡周刊」影射國民黨副主席郝龍斌與新科台北市議員游淑慧傳緋聞。游今上午受訪問還開直播回應，反批周刊透過4個行程片面解讀、揣測、作文章「一男一女關係」、8個月跟拍有拍到任何親密互動、遮遮掩掩畫面嗎？很不公平，「你們要考慮郝副主席真的是我爸爸（已過世）年紀，不覺得太過分嗎？這樣比喻讓我很不舒服！」她跟郝是親人感情，會和律師葉慶元討論是否提告。

游淑慧上午受訪自嘲說，早上一直想學台北市議員高嘉瑜眼球運動，想翻白眼。她接著說明，周刊畫面完全沒有什麼，例如她和郝出席5月台大活動，車上還有一個台大退休教授，周刊不提；「她和郝吃外省菜也在公開場合，那天是她請客，她選舉過程和很多人吃飯，為什麼不報導？難道沒拍到她跟別人吃飯？還嗆周刊公開8個月跟拍畫面。

至於周刊拍到她跟郝龍斌去基隆的豪宅久留超過2小時，游淑慧說，那裡類似倉庫，但大家故事編得太豐富，去那裡是取台北市政府相關資料、小東西，她做郝助理20年耶！他們坦蕩蕩。

游淑慧說，昨天周刊向她查證，她也向郝龍斌反映，郝第一個反應是「拜託我都幾歲了，你是我女兒耶，這就是我們的反應」；郝當然也有跟妻子高閬仙講，4個行程高都知道。

游淑慧說，昨跟郝、高講「我會不會因此失去了你們這兩個家人？他們都告訴我不會；我父親很早就過世，對我來說郝龍斌就像我的長輩爸爸一樣，所有認識他（郝）的人都知道，他是很溫暖重情義的人，他會跟他所有下屬單獨吃飯聊心情，辦公室每個人都跟他單獨吃過飯、單獨聊過天，為何只報導我，是因為我是女生嗎？」

談到誰放話，游淑慧說，坦白說她知道，但她不想做政治揣測，也不想讓大家覺得說我是為了牽拖才講這個，她自己知道就好、自己有帳本不想評論。媒體追問是否選舉嫌隙而爆料？游說，你們都比我聰明，她不評論，要搞就來搞，今天這樣不就是正面迎戰嗎？

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