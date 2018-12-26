卓榮泰批葉俊榮：不能和尚快結束了 把鐘先撞完

2018-12-26 11:06

質疑葉為何不等訴願結果再決定

〔記者楊淳卉／台北報導〕教育部長葉俊榮24日聘任管中閔為台大校長，引發爭議。由於行政院訴願委員會目前正在審理台大遴選委員會校方提出的訴願，結果預計1月出爐，行政院秘書長、民進黨主席參選人卓榮泰今批評葉俊榮，為何不等訴願後再做決定？若訴願結果與葉的決定不同如何挽救？「做一天和尚撞一天鐘，不能說和尚快結束了，把鐘先撞完」。

葉俊榮前天臨時宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長，並行文台大同意聘任。總統府、行政院對其宣布的時機表達錯愕，行政院長賴清德昨午約詢葉俊榮了解狀況；葉則表明會扛起政治責任，昨日赴政院時當面遞辭呈，行政院長賴清德在辭呈寫下「勉予同意」，予以批准。

卓榮泰今於廣播節目受訪表示，24日下午近2點時，賴揆在總統府開會，收到葉俊榮的簡訊，也再回簡訊給葉希望他能「審慎思考」。按理說，葉應該再回簡訊告訴長官他的決定。賴揆還在等葉俊榮回簡訊時，卻看到葉在電視記者會開始說出他的決定，非常錯愕。這場會議，總統蔡英文也在場。

卓榮泰並還原賴揆約詢葉俊榮過程。他表示，葉俊榮在簡單寒暄後，就拿出辭呈放在桌上，賴揆則問了葉24日記者會的想法。葉俊榮說，對於他的決定造成賴揆困擾感到抱歉，但他是基於台大學生、維護高等教育而作成決定。最後賴揆也簽了葉的辭呈。

對於能不能追回公文，卓榮泰說，葉俊榮在見賴揆之前，公文就發出去了，下午後，台大回文時間也大概在賴葉兩人見面後不久的時間，這表示公文早就出去了。

主持人問及葉俊榮是否「預謀」做聘管決定？卓榮泰認為，說是「預謀」有點過重，可能葉是計畫中這樣做，沒想到會被賴揆約詢。

不能接受管的爭議作為 非政府拖案

卓接著表示，「在我們中心思想、核心價值裡，相當不能接受」，管中閔從學術倫理、獨董、赴中國上課兼差、到現在監察院正調查的專欄稿費等爭議一直在發生，並不是政府把案子拖這麼久。

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