防範非洲豬瘟 新竹肉品市場將增設紅外線測「瘟」設備

2018-12-26 10:37

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹肉品市場股份有限公司今天早上舉行臨時董監事會議，選任新竹縣長楊文科擔任該公司董事長，同時也宣布，為了防範非洲豬瘟，該公司將自主啟動預防機制，已爭取獲得智慧農村的經費，將在明年1月，在肉品市場入口的消毒池處架裝紅外線測溫設備測「瘟」，如果運豬車要進入該市場進行拍賣或屠宰，只要發現全車的豬隻體溫異常狀況偏多，就會攔截、禁入，以保障該市場所提供的豬隻肉品或是拍賣交易品質。

今天早上9點半，新任縣長楊文科上任新竹肉品市場公司董事長後，隨即頒發新任總經理江寧增的聘書，且發佈現任總經理魏銘德已經完成階段性任務，明年元旦以後回任縣府簡任秘書。

魏銘德、江寧增說，現在國人非常關注非洲豬瘟的問題，該公司將是全國第1個主動啟動自主防疫機制的肉品市場。

但是除了新增前述紅外線測溫設備，他們也會跟前端的新竹縣家畜疾病防治所共同努力，透過該所加強對境內豬場的防疫管理，並搭配農業處、環保局對廚餘等的管控，一起做好防範非洲豬瘟的工作。

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