被抓包與郝龍斌兩度私會 游淑慧回擊：坦蕩蕩無不可告人之事

2018-12-26 10:12

首次上稿 09:25

更新時間 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌與新科北市議員游淑慧被週刊直擊兩度在基隆密會，兩人還會「移形換位」避免行蹤被發現。游淑慧今早對此在臉書發表聲明澄清，強調：「我和副主席是工作團隊、也是親人，坦蕩蕩、無不可告人之事，這個操作不管存有什麼政治目的，我都會正面迎戰。」

游淑慧強調，整篇報導的照片和影片只有單純的上車、下車、和吃飯而已，互動全程公開，而且她和郝龍斌也沒有要遮掩的意思，至於報導文字及影片旁白都是媒體揣測，將會和葉慶元律師討論是否要提告。

針對兩人前往基隆郝宅，游淑慧表示那棟房子是郝龍斌拿來存放資料及物品的倉庫，兩人前往郝宅就只是「他有東西要找、要給我，我陪他去」，游淑慧也強調，陪郝龍斌去基隆拿東西的也不是只有她，既然媒體盯得這麼勤，怎麼會沒發現有其他人陪郝龍斌去拿過東西？游淑慧無奈地說：「只有一個原因，我是女生。」

另外，針對兩人互動，游淑慧強調自己一直把郝當成是父親一樣的角色來看待，並反問媒體「可曾拍到任何一張我和郝副主席曖昧的肢體或親密舉動？」當時她和郝只是單純的上下車、吃飯，5月1日的聲援活動是在公開場合，而且還有另外一名退休台大教授同行，質疑當時他們三人同車，報導卻刻意省略；在餐廳用餐也是在公開場合，全都是公開正常的互動。游淑慧質疑：「就憑這樣的看圖説故事，就要殺人名譽？公道嗎？」

稍早游淑慧也出面接受媒體訪問，指出鏡傳媒昨日打給她問回應的時候，她詢問「你們跟拍了8個月，我們有任何親密或是不應當的舉動嗎？」而鏡傳媒當下則說沒有，游淑慧隨後說：「所以他說他們沒有在選前去做，因為怕影響選情，因為沒有內容，那為什麼即便知道沒有，你選後就可以做呢？所以面對這樣的不實報導，我必須再次強調，我和郝副主席已經共事20幾年，我們之間就是家人，就是父女的關係。」

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