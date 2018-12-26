追討連戰8高官黨職併公職溢領退休金 傳不排除查扣財產

2018-12-26 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕連戰等8位國民黨高官拒繳「黨職併公職」溢領退休金2000多萬元，先前才被銓敘部點名將強制追回。週刊報導，目前案件已經到法務部台北分署立案處理，正式寄出催繳通知書，如果拒繳，將會被查扣財產，甚至不排除管收。

《鏡週刊》報導，前副總統連戰、前台中市長胡志強、前考試院長關中及前監察院長陳履安等人，被銓敘部列為溢領退休金的追繳名單。上週連家辦喜事之前，台北分署執行官就已經將10萬元繳款通知書給連戰，要求將溢領金繳回國庫，雖然只有10萬，但如果連戰再拒繳，名下財產將會被查扣。

1名熟悉執行作業的人士指出，連戰如果對強制執行不服，在法律上有2條救濟管道，除了可委請律師向行政法院提起訴願表明拒繳，或提出正當理由向行政執行署聲明異議，但相關程序費時、費力，律師費可能就超過溢繳的退休金。

連戰辦公室組長彭國省表示，有關黨職併公職退休金，辦公室確實已收到法務部行政執行署相關來函，此事發生有其時空背景，在1月8日執行署要求繳清期限前，不排除提訴願，也可能先繳清再提訴願。

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