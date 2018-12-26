李四川被韓國瑜借走 朱立倫2020佈局被打亂還鬱悶數日...

2018-12-26 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前向前新北市長朱立倫借將，邀請新北市副市長李四川到高雄市擔任副市長，被外界解讀為「朱家軍開支散葉、插旗高雄」，不過知情人士透露，起初朱立倫拒絕借將，最後才勉強同意。

根據《周刊王》報導，朱立倫昨日宣布參選2020總統大選，知情人士透露，朱立倫早已設定參選2020，先取得國民黨提名，第二階段就是正式大選，朱立倫將兩階段總聯絡人都設定為李四川，不過韓國瑜卻「半路殺出」，打亂朱立倫的選戰佈局。先前韓國瑜並不認識李四川，僅在朱立倫三度南下輔選時有見過面，後來才約出來面談，韓國瑜對李四川說，屆時他和葉匡時要對外全力拼經濟，希望李四川「幫忙看家」。

針對韓國瑜的借將請求，朱立倫雖認同「非幫韓國瑜不可」，但不是「非李不可」，表明想要將李四川留在身邊，朱韓兩人在一週內溝通數次，最後朱立倫才勉強同意，開玩笑地提醒韓：「四川到高雄可不能被欺負！四川說話很直、很衝，但都是為了你好，沒有私心，一定要聽。」不過李四川被韓國瑜借走後，朱立倫也為此鬱悶數日。

知情人士指出，李四川到高雄擔任副市長後，雖然可以擔任韓朱兩人橋樑，但李四川必須幫韓國瑜全力拼市政，已無太多餘力可以幫助朱立倫打選戰，也難怪朱立倫會鬱悶數日。

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