2度直擊！郝龍斌和女議員住處搞曖昧 移形換位被抓包

2018-12-26 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌與貼身女秘書、新科北市議員游淑慧，遭週刊直擊，兩度在沒人住的基隆郝宅約會，特別地是，兩人若單獨同車，不會在同地點一起下車，且在車上正副駕駛移位，疑似擔心約會行蹤被發現。

《鏡週刊》報導，5月1日台大傅鐘聲援挺管記者會，郝龍斌與游淑慧刻意將車停在場地較遠的新生南路停車場，而非較方便的椰林大道。活動結束後，游淑慧從郝座車的駕駛座上車，郝龍斌則坐上副駕駛座，往基隆方向前進。下午1點59分，車輛進入信義花園社區地下停車場，直到4點39分車輛開出，而兩人依舊坐在同位置，回到台北市國民黨中央黨部，游淑慧從駕駛座下車並關上車門，郝龍斌直接在車上爬到駕駛座，顯然不想被看到兩人同車。

報導提到，兩人基隆密會並非只有一次，本月9日中午左右，郝龍斌駕駛銀色休旅車，從士林往內湖轉入星雲街，游淑慧坐上副駕駛座後，車輛開始由成功交流道開上高速公路，前往郝龍斌基隆的住處「信義花園」。下午1時13分進入屋內後，兩人一待就是3小時，直到下午4時17分才離去，車往台北方向前進，車停在忠孝復興捷運站，游淑慧獨自下車，兩人就結束約會行程。

游淑慧表示，與郝龍斌2度赴基隆郝宅獨處一事，游淑慧表示5月那次她忘了，12月那次是去拿台北市政府的資料，每次都有正當理由。游淑慧說，基隆郝宅的功能就像倉庫與郝市長共事20年，他就像我爸爸一樣，希望外界不要有不正常的聯想。

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