上任第一天夜宿果菜市場 韓國瑜：果菜市場老舊需改建

2018-12-26 06:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨上任第一天夜宿高雄果菜市場，今清晨3點半，天色未亮，起床巡視果菜批發情形後表示，高雄果菜市場已43年了，建築物均已老舊需要改建，未來還要討論看看高雄有沒有需要一個現代化的觀光市場。

韓國瑜昨晚兌現承諾夜宿高雄果菜市場，今天清晨3點半起床，因睡眠不夠，雙眼還布滿血絲，他受訪表示，昨晚約11點半就寢，一覺到天亮，最近因事情多，無法睡得很完整，睡眠被切得一片一片，對於睡眠被切割的勞工朋友，他感同身受，覺得他們很辛苦，應該特別愛護。

韓國瑜接著在媒體及韓粉的簇擁下，與攤商握手、寒暄。韓國瑜事後開心表示，「菜市場就是菜市場！」傳統菜市場讓人親三分，現代化超級市場雖然很進步，但人與人之間感覺遙遠，因此有的人特別喜愛逛傳統市場。

韓國瑜說，他出身果菜市場，特地來關心攤商，希望各界多重視勞工朋友半夜上班是多麼辛苦。對於高雄農業發展，果菜市場是其中一環，未來要討論看看高雄有沒有需要建設一個現代化的觀光市場。

韓國瑜表示，高雄果菜市場已經43年了，建築物均已老舊，可能需要改建，他到果菜市場關心攤商，看看有需要什麼服務及改進？

由於現場擠滿採訪媒體及熱情韓粉，視察行程不到半小時結束，韓國瑜說下次應該輕車簡從，與新任農業局長吳芳銘一起悄悄地來視察，才能好好討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/