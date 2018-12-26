律師爆總統曾說「管中閔讓他做就好了」 府發3點澄清駁斥

2018-12-26 02:18

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長之舉引發爭議，行政院長賴清德火速簽准葉的辭呈。台灣陪審團協會創會理事長、律師鄭文龍25日在政論節目「政經看民視」中指出，總統蔡英文曾在跟社團朋友對談時提到「民進黨沒人才，所以葉俊榮要來做，還要感謝他」、「管中閔讓他做就好了」等語。對此，總統府26日凌晨緊急發出3點澄清，反駁指控跟事實不符。

總統府的澄清說明中指出，在該場聚會中，鄭文龍也在，卻假借社團朋友提供他消息來發言，令人不解。同時表示，總統絕無所謂「民進黨沒人才」的說法，對台大校長遴選案，總統的態度則是依循訴願及相關行政訴訟程序處理。府方聲稱，鄭文龍於節目所言，與總統一貫態度不符，也絕非事實，「請鄭文龍先生勿以訛傳訛，混淆視聽。」

總統府的3點澄清說明： 一、經查，今年11月初，總統曾與本土社團朋友們有一場聚會。事實上，鄭文龍先生本人就在場。而在該場聚會中，鄭文龍先生就提到了他對於葉俊榮先生擔任教育部長以及管案的意見。為何今晚鄭文龍先生卻假借社團朋友提供他消息來發言，令人不解。 二、在聚會中有關由葉俊榮出任教育部長一事，總統當時的回應是，基於管案陷入僵局，而吳茂昆前部長倉促去職，行政院要在短時間內要找教育部長人選，的確遇到很大困難，後來才找到葉俊榮前部長願意出任。在該聚會中，總統絕無所謂「民進黨沒人才」的說法，鄭文龍的指控與事實不符。 三、有關台大校長遴選案，總統的一貫的態度是遴選程序必須合法，教育部應該依法處理，這是法律問題，不是政治問題。至於遴選結果為何，並非總統能介入。後來本案進入訴願程序後，總統的態度就是依循訴願及相關行政訴訟程序處理，所以絕對不會有所謂說「管中閔讓他做就好了」這樣的話。這種說法與總統對於本案的認知與邏輯完全顛倒，顯有刻意誤導。 有關鄭文龍先生今晚於節目所言，與總統一貫態度不符，也絕非事實，請鄭文龍先生勿以訛傳訛，混淆視聽。

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