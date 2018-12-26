挨轟「綠皮藍骨」 新科台南議長郭信良：我的血是綠色的

2018-12-26 00:23

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議會黨團批評新科議長郭信良「綠皮藍骨」。郭信良回應說，他相信台南市民都知道他比民進黨更民進黨，要不是遭受派系打壓，也不會採取激烈行動，而大家都知道他的血液是綠色的。

對於議長選舉，民進黨議會黨團總召林宜瑾發表聲明，抨擊郭信良和國民黨之間的充分合作，直接告訴市民朋友，有哪些議員選舉時披著民進黨的外衣，騙取支持者選票，卻長年勾結國民黨，以「綠皮藍骨」的角色，長年侵蝕民進黨的進步價值。

林宜瑾批評，目前郭信良、陳怡珍、周麗津和吳通龍分別發表退黨聲明，內容不外乎找些冠冕堂皇的理由來合理化跑票行為，但是若真對民進黨有這麼多怨懟，為什麼不在選前就退出？非要以民進黨身分，騙完選票後才來跑票並且退黨，簡直把政黨當成免洗餐具，非常可恥。

對此，郭信良回應，他相當感佩議員吳通龍、陳怡珍及周麗津的情義相挺，希望民進黨勇於檢討失敗的原因，不要將敗選全歸咎於某個人或某幾個人。他說，民進黨團用充滿仇恨惡鬥的言詞，對他做嚴厲的批判，這是非常不公平的，為了台南未來的發展，政黨和諧，不要再搞派系分裂，希望大家一起為台南市打拚。

郭信良解釋，他的退黨是因爲派系的打壓，才會在今天走上不得不的這一條路，為民進黨打拚付出20幾年，大家都知道他的血液是綠色的，真的不要再用過去一貫栽贓抹黑的手法企圖污衊他。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/