二林志玲大戰！代表會主席「治霖」抽籤PK 許秀治連摃兩屆

2018-12-26 00:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮代表會總共12席，連兩屆代表會主席之爭上演PK戲碼，4年前，主席許秀治尋求連任，遇到不同派系的許杰霖挑戰，雙許之爭被喻「治霖（諧言：林志玲）大戰」，雙方6:6打成平手，最後許杰霖靠抽籤才當上主席。本屆許杰霖退居幕後，改由妻子洪敏綺上陣，25日再度上演「派系大對決」，許秀治對決洪敏綺，又是6:6打成平手，主席寳座再度靠抽籤決定，結果由洪敏綺抽中，洪秀治連槓兩屆，抽籤輸給「杰霖夫婦」，派系中人感歎「蒼天弄人」。

二林鎮代表會席次為偶數，地方政治勢力分成兩派，雙方勢均力敵，主席之爭每屆都上演「釘孤枝」戲碼。

4年前，前前主席許秀治尋求連任，遇到不同派系的許杰霖挑戰，「治霖大戰」最後靠抽籤決勝負，結果許秀治運氣背，籤運不敵許杰霖。

4年後，許杰霖退居幕後，改推妻子洪敏綺上陣，許秀治捲土重來，25日再度上演派系大對決，雙方又是6:6打成平手，再度靠抽籤決勝。

「兩個女人的戰爭」變成「籤運大對決」，許秀治籤運還是難敵對手，洪敏綺靠著「手氣」擊敗許秀治，許秀治連兩屆輸給「杰霖、敏綺夫婦」，讓派系中人感歎「蒼天弄人」。

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