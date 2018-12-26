帶睡袋接高雄市教育局長 吳榕峯：2週內住進偏鄉校長室

2018-12-26 00:31

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市教育局長吳榕峯就任首日受訪時表示，2週內要帶睡袋住偏鄉校長室，任內將全力推動英語教學。

「把老師家長當朋友」

吳榕峯25日晚間受訪時說，接受市長韓國瑜面談時，被要求每個月住2次學校，南下前，台中市教育局同仁問及到高雄的禮物，他要了「一個比較好的睡袋」，每2週去住學校校長室，偏遠地區優先，首次排定六龜完全中學。

吳榕峯曾任台中市教育局長，上個職位是台中市華盛頓高中校長，離任前，他親自向每班孩子道別。他說，在校感受到被孩子當成朋友，日後住校會把老師、家長當朋友，瞭解需求才能解決問題。

雙語教學「4箭齊發」

談到雙語教學，吳榕峯提出「4箭齊發」觀點，他表示，其一是學校已有雙語教育雛形，加強與國外高中、大學連結，二是學校開托福、托益選修課程，或開選修課拿國外獎學金，三是學校聘請外師，四是小校員額小無力聘僱英語教師，採共師巡迴教學。

吳榕峯說，2013年曾在台中市首創2-3校共聘英語教師新制，不同校約30名學生，補貼交通費讓1師巡迴教學，當然，教育應符合英國倫敦大學教授皮特斯（Richard Peters）所言，教導學生學會價值判斷，教育局將扮演後援角色，非強迫而讓各校發揮。

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