金門縣長楊鎮浯：「秋後算帳」或「用人唯親」將不復存在

2018-12-25 23:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天舉行第七屆縣長宣誓就職及交接典禮，新科縣長楊鎮浯強調，未來四年，「秋後算帳」或「用人唯親」的風氣將不復存在，且會恪守競選前承諾，致力於打造廉潔有為的縣府團隊，竭盡所能讓金門脫胎換骨。

交接儀式在金湖體育館舉行，由行政院退除役官兵輔導委員會主委邱國正主持監交；卸、新任縣長致詞都有備而來，前者堅持任內正當性、猶有未完之志，後者話有機鋒，絕不走前朝錯路；兩人交接過程行禮如儀，不忘展現好風度。

陳福海指出，4年來一天當兩天用，且「清晨出門，深夜返家」，凡事秉持「以縣民福利為根本」、「以金門發展為依歸」的態度施政。

他說，任內與縣府團隊堅持「依法行政、做對的事」，雖然具體的成效已逐步展現在縣政建設上，但因個人努力不夠，無法爭取連任成功。

他說，選舉的激情已過，過程中的風風雨雨應該就此別過，因為金門的縣政建設及未來發展不容片刻遲緩。

陳福海表示，「把金門縣長的重擔」、「金門鄉親對新縣長的萬般期待」及「金門未來發展的重責大任」一併移交給楊縣長，金門未來4年，就讓楊縣長接棒了。

楊鎮浯以「開創新局、找回價值」為題，發表就職演說指出，在此宣誓代表的不是個人輸贏，而是鄉親對金門發展願景的選擇；戰戰兢兢但充滿鬥志，誠惶誠恐但滿懷信心。

楊鎮浯說，上任後首要任務是打造廉能政府，將重振財政紀律，讓每一分的預算支用都攤在陽光下，有效率將錢花在刀口上；並成立廉政委員會，監督政府收支，重建人民對政府的信心。

他說，操守只是執政最低要求，更要有穩健的人事制度，絕不讓政治力或其他因素干擾人事制度；未來4年，秋後算帳或用人唯親的風氣將不復存在，取而代之的是不分親疏、用人唯才的考管標準。

楊鎮浯說，金門最重要的在地人才庫就是金門大學，在大學自主的前提下，未來縣府將全力支持金門大學的各項需求。

對於縣府之前進用的大量臨時人員，楊鎮浯表示，將提供政策誘因，鼓勵考取長照或其他專業證照，並活化閒置的公有設施，雙管齊下提供充足長照能量與就業機會。

另外，縣府不能毫無節制的擴編，將針對縣府的用人狀況作出檢討，漸進地將縣府人事調整至效率且合理的狀態。

楊鎮浯並就未來在醫療、觀光、文化、金酒等政策，提出說明，強調未來4年，將無私奉獻，全力以赴，讓金門更美好。

楊鎮浯下午主持第一波縣府首長交接典禮，特別說明任用觀光處長丁健剛、文化局長許正芳的原因。

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