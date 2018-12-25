王金平明到高雄商討2020年總統大選？ 韓國瑜這樣說…

2018-12-25 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚到高雄果菜市場，與總經理暨攤商交流座談，針對外傳王金平明將拜訪他商討2020年總統大選，韓國瑜今晚面對媒體詢問否認此事，他強調王金平今天沒空參加他的就職典禮，改為明天專程來向他祝賀。

而鴻海董事長郭台銘將挹注高雄市政府500萬元購買農漁業產品，韓國瑜希望拿來購買生產過剩的農產品，將優先啟動捐款、捐增，只是鴻海集團運用他的基金會，表達對高雄市府的敬意。

至於外傳王金平明將拜訪他商討2020年總統大選，韓國瑜否認，他說，王金平前天透過重要人士與他溝通，因今天沒空參加他的就職典禮，改為明天上午10時再專程來高市府祝賀，沒有討論其他議題。

韓國瑜於交流座談會後，夜宿高雄果菜市場，明天凌晨3點將起床視察，兌現選舉前承諾，高雄果菜運銷股份有限公司總經理李榮宗提供他的寢室給韓國瑜睡覺，也準備高雄在地香蕉、芭樂等6種水果供韓國瑜品嘗。

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