「谷關空氣」瓶展決心 蔡其昌：不要是最後一口乾淨空氣

2018-12-25 23:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕就職典禮送出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」，展現「改善空污」的決心。立法院副院長蔡其昌今天（25日）晚上在臉書PO文說，他在臉書看很多人都在罵這瓶「谷關空氣」，希望盧市長莫讓它成為最後一口乾淨的空氣！

蔡其昌在臉書PO文指出，今天是林市長與盧市長的交接日，感謝林市長4年來對台中的奉獻努力，也期許新任盧市長能把好的政策延續下去，落實對台中市民的承諾。在中央，只要是對台中市民有利的建設需求，他與立委同仁們也會大力支持！

蔡其昌並說，在臉書上，他看很多人都在罵這瓶「谷關空氣」，也希望未來盧市長「空氣換新」的承諾能夠實現，莫讓它成為最後一口乾淨的空氣⋯。

PO文貼出後，大批網友紛紛留言：「會批評的人不見得會解決問題！」、「選錯人了啦 大家要決醒」、「空氣瓶代表著未來四年的政見就是空氣」、「人家韓市長為了愛情摩天輪的政見在愛河辦就職典禮，她為什麼不在火力發電廠辦就職典禮，改善空污對自己的政見宣誓不中電北送要落實與執行。」、「詐騙集團來了 第一炮 送你空氣！都是空氣啦 明白了沒？」

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