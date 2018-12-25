捨市府秘書處副處長接大溪區長 陳嘉聰：返鄉服務很光榮

2018-12-25 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦25日下午到大溪區公所，擔任新任區長陳嘉聰與卸任區長黃睿松的監誓及監交人，他肯定陳嘉聰在市府服務30年期間，從基層一路做到民政局副局長，升格直轄市後，轉任秘書處副處長，已是11職等的高階文官，仍主動爭取回到故鄉大溪服務，堅持這是他一輩子的光榮，未來大溪還有許多重大計畫及基礎建設需要完成，相信陳一定可以把市府及大溪鄉親的期待做到最好。

鄭文燦也感謝卸任區長黃睿松在任內對大溪的貢獻，未來市府會像過去4年一樣，將大溪建設當作重點推動項目。

鄭文燦25日馬不停蹄連跑大溪、龍潭、平鎮、桃園、蘆竹與大園6個區公所的區長就職宣誓典禮，他說，為了讓區長工作更順利，建立區長輪調制度，每2年進行1次考核，希望促進市府及區公所的交流，這次共有4位11職等的市府高階文官，分別接任桃園區、大溪區、楊梅區及平鎮區的區長職位，也提升區公所的重要性。未來區長也一定會全力協助里長的工作，希望能充分回應第一線的民意，讓建設逐項完成，並透過樸實且接地氣的政策讓民眾有感。

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