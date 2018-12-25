台大學代會緊急聲明 呼籲行政院撤銷教育部聘管決定

2018-12-25 22:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今日火速通過程序，聘管中閔為台灣大學下任校長，台大學生代表會校務委員會晚間10點緊急聲明，認為教部不再捍衛法律立場，也困惑管中閔擔任校長的適格性，呼籲學生自治組織繼續捍衛法律，也呼籲行政院撤銷教育部的違法決議，不要假裝意外，實質放水。

教育部長葉俊榮昨天臨時開記者會，雖批評台灣大學校長遴選委員會不作為、不理會爭議，但最後「勉予同意」聘任管中閔為下任校長，今天火速發公文，台大校方也立即回覆，管中閔預計1月8日可上任，但葉俊榮卻因聘管決定，自請下台。

對此事態發展，台大學代會校務委員會緊急聲明，質疑教育部只考量選舉失利，卻不再捍衛過去對台大管案的法律立場，並非真的為了台大師生；同時質疑，因行政院初步訴願對教育部有利，但葉俊榮卻放棄司法途徑，逕自聘管。

該聲明也點出，這次遴選案戳破大學自治、依法行政的美好幻想，更凸顯台大內部自我監督、課責能力與制度的不備，不進行調查，對外消極等，更懷疑遴選發生了無法攤在陽光下的事，校內護短風氣，遴選荒謬卻不檢討。

聲明也認為，管中閔在程序爭議、利益迴避、兼職爭議、學倫議題上，從未正面回應，今天監察院的約詢也避不出席，但卻可以四處演講助選，面對爭議從不說明的態度，令人困惑如何能適任台大校長？

最後聲明點出，上級機關當然可以撤銷下級機關的違法決議，呼籲學生自治組織，應該繼續捍衛法律，站在學生這一邊，而非開始算計之後的退路；行政院也應撤銷教育部的違法決議，不要假「表示意外」、真「實質放水」。

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